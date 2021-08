Caldo torrido in Sicilia: allerta rossa su tutta l’isola

Prosegue, da parte della Protezione Civile Regionale, la pubblicazione degli avvisi per “rischio incendi e ondate di calore” che interessano l’intera Sicilia.

Sul fronte incendi il bollettino diramato per mercoledì 4 agosto presenta aggravamenti rispetto a quello diffuso per le 24 ore precedenti. Alto il rischio di nuovi roghi nelle aree interne, ma anche in quelle più vicine ai litorali. Ancora una volta, i vigili del fuoco dei vari comandi provinciali saranno chiamati agli straordinari per fronteggiare le fiamme e mettere in sicurezza le varie zone interessate dagli incendi.

A scopo precauzionale, rimarrà chiusa al pubblico la Riserva dello Zingaro.

Per quanto riguarda le temperature, saranno percepiti 41 gradi a Catania, 38 a Messina e 40 a Palermo. Temperature in leggera diminuzione per il 5 agosto quando saranno percepiti sia a Messina che a Palermo i 37 gradi.

La colonnina di mercurio, invece, su Catania non si muoverà dai 41 gradi.