Gabriele Paci nuovo Procuratore Capo a Trapani

La Procura della Repubblica di Trapani ha un nuovo procuratore capo: si tratta del magistrato Gabriele Paci, nominato ieri dal plenum del Csm. La candidatura di Paci ha prevalso (16 a 4, con 3 astensioni) su quella di Massimo Francesco Palmeri attuale capo della procura di Enna, che potrebbe andare a dirigere la Procura di Marsala, dove Vincenzo Pantaleo è in scadenza di mandato.

Procuratore aggiunto a Caltanissetta, Paci ha legato il suo nome a importanti indagini di mafia, tra cui quella sul depistaggio riguardante la Strage di via D’Amelio e incentrato sulle dichiarazioni del falso pentito Vincenzo Scarantino, ma anche le inchieste su Silvana Saguto e Antonello Montante. Subentra ad Alfredo Morvillo, andato in pensione nella primavera del 2020. Nell’ultimo anno, era stato Maurizio Agnello a ricoprire le funzioni di procuratore capo, in attesa della nuova nomina del Consiglio Superiore della Magistratura.