Erice in fiamme, l’incendio divora vegetazione e lambisce le case

Protezione Civile, forestale e Vigili del fuoco, in queste ore sono a lavoro per domare le fiamme che nuovamente tornano a deturpare il monte Erice, nel versante nord ovest. Incendio di vaste dimensioni che sovrasta Trapani divorando ettari di vegetazione e minacciando le abitazioni.

Il fuoco, alimentato dal vento, sta scendendo lungo le pendici fino a Bonagia arrivando a ridosso delle case. Una villetta in particolare è stata investita dalle fiamme ed ha subito alcuni danni prima che riuscissero a intervenire i pompieri. La strada provinciale 20 è stata chiusa dalle pattuglie della Polizia Municipale di Erice e Valderice per impedire il transito in direzione di Bonagia.