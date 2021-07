“Fermati e pensa a mia”: Vincenzo Scardino canta l’amore per la sua terra. VIDEO

“Fermati e pensa a mia” è il singolo pubblicato oggi dal cantautore marsalese Vincenzo Scardino. Il brano – scritto da Leda Scardino e tradotto in siciliano da Nino Scardino con le musiche e gli arrangiamenti di Vincenzo – è accompagnato da un videoclip sponsorizzato dalle Cantine Intorcia, girato tra Roma, Lido Marina e le Saline Genna, inframezzato da alcune riprese amatoriali realizzate dal cantautore durante un viaggio in Toscana. Lo storyboard del video è stato scritto da Francesco Teresi per la regia di Luana Rondinelli.

GUARDA IL VIDEO:

“L’idea era quella di realizzare una canzone in un siciliano semplice, che può essere compreso e cantante anche da milanese, da un romano – ci dice l’autore -. Così come avviene con i brani di Pino Daniele o Mannarino. ‘Fermati e pensa a mia’ è efficace ed ognuno può rivedersi nel testo. La donna a cui mi rivolgo nel pezzo è la Sicilia, la nostra terra; quando bisogna lasciarla per cercare fortuna altrove è come lasciare andar via una amata, una madre o un figlio. Però arriva quel momento in cui la voglia di tornare alle proprie origini è forte, è un richiamo”.

Hanno suonato, oltre a Scardino (voce e chitarre), Dario Li Voti alla batteria, Gianluca Pantaleo al basso, Enzo Toscano al violoncello, Gianpiero Risico dei Tinturia al sax soprano.

Il violoncello di Toscano prende per mano “Fermati e pensa a mia” con gli arpeggi curiosi della sei corde e una struttura ritmica più pop dove sul finale si inserisce il sax soprano di Risico a colorare l’appassionata dedica: “Lassa stari tuttu, fermati e pensa a mia”. Il brano è stato registrato presso lo studio Tartaruga Records di Gregorio Caimi, mix e mastering di Antonio La Rosa, distribuito dall’etichetta toscana EmdabliùEm del pianista concittadino Emanuele Chirco.

Sarà l’unico brano in siciliano per Vincenzo Scardino che tra gennaio e febbraio 2022 darà vita al primo concept album di matrice pop-folk, con brani scritti da lui e dal padre, il compianto Piero Scardino, grazie a dei fogli ritrovati…