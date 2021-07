Verratti “Un sogno battere l’Inghilterra a Wembley”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Sarà una partita difficile. Giocheremo in casa loro, in uno stadio che conoscono bene: sarebbe davvero un sogno poter vincere contro gli inglesi a Wembley”. Così, in conferenza stampa, il centrocampista azzurro Marco Verratti, proiettato verso la finale di Euro2020 in programma domenica contro la Nazionale dei “Tre Leoni”.

“Abbiamo visto la partita dell’Inghilterra tutti insieme. E’ una squadra fisica ma con molti giocatori bravi tecnicamente. Hanno meritato di accedere in finale. Paura per il tifo di Wembley? Molti di noi sono abituati a questo tipo di clima. Vedrete, darà forza anche noi. Non si possono trovare stimoli maggiori da quelli già dati da questa partita”, ha aggiunto il giocatore di Psg e Nazionale.

“Diciamo che quello di ieri è stato un rigore generoso. Se fossi stato l’arbitro non avrei fischiato ma sono cose che fanno parte del calcio. La finale sarà diretta da un grande arbitro, che farà una grande partita. Non penso che si farà condizionare dal tifo e dal fatto che loro giochino in casa. Non abbiamo timori per questo. Sono arbitri che dirigono in Champions League e sono abituati a tutto ciò”, ha continuato Verratti.

