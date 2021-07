Sosta a pagamento con app, riparte il servizio a Marsala con tre operatori

Dopo alcuni mesi di stop, a Marsala torna il servizio di prenotazione della sosta a pagamento tramite applicazione mobile. In precedenza era attivo con un unico operatore, My Cicero, affidatario di un incarico a tempo determinato, scaduto lo scorso dicembre. Sulla base delle disposizioni dell’ Autorità Garante della Concorrenza del Mercato, in base a cui il servizio non può essere affidato in regime di esclusività a un unico operatore, stavolta il Comune di Marsala ha scelto una procedura più articolata, che ha inevitabilmente allungato i tempi di riattivazione di un servizio che era stato molto apprezzato da una parte della popolazione. In particolare, la procedura seguita dal Comando di Polizia Municipale, è stata incentrata su una manifestazione di interesse che ha visto la partecipazione di 6 ditte. Tra queste, saranno soltanto tre, per il momento, a effettuare il servizio in città: My Cicero, Drop Ticket e Easy Park. Le prime due operano gratuitamente per l’utenza, prevedendo un aggio del 4% da parte del Comune; il terzo operatore, invece, non costa nulla all’ente, ma si riserva una piccola provvigione sull’utenza privata. Non è escluso, comunque, che nei prossimi giorni il servizio possa comprendere anche un quarto operatore (Telepass). Per l’avvio del servizio, si è resa necessaria – inoltre – la creazione di un’unica piattaforma digitale, condivisa dai fornitori del servizio e garantita da Easy Park, che consentirà a vigili e ausiliari del traffico di accertare in tempo reale l’operatore scelto dall’utente e verificare l’avvenuto pagamento secondo la tariffa di sosta in vigore.

Commenta il sindaco Massimo Grillo: “Da oggi Marsala ha un servizio App per il pagamento del parcheggio migliore, rispettoso delle norme sulla concorrenza, più adeguato alle esigenze dei turisti stranieri. Abbiamo trovato disordine in tutti i settori ed una delle cose più impegnative è mettere ordine in ciò che non funziona. Ci vuole tempo, ma i risultati arrivano. Ringrazio il comandante Menfi per il lavoro fatto in questi mesi.”.