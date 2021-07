Cartellone estivo a Marsala, insediata la Commissione che valuterà le proposte

Mentre qualcosa sta per muoversi nell’estate marsalese a livello di eventi, si attende la decisione della Commissione insediatasi per valutare le 26 proposte al bando delle manifestazioni estive in scadenza lo scorso 24 giugno.

Una determina a firma del dirigente Andrea Giacalone prevede proprio l’adunanza della suddetta Commissione che, come si legge nell’atto, risulta munita di “qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla commissione stessa”. A farne parte lo stesso dirigente del Settore Attività culturali, teatri, Sport e Turismo Andrea Giacalone (presidente), il funzionario direttivo “Staff al Segretario Generale” Francesco Gucciardi e il funzionario “Attività culturali” Anna Luisa Rallo.

Al momento si attende la decisione definitiva sulle proposte e la “messa per iscritto” del cartellone che già mostra come evento di punta il concerto di Francesco De Gregori il 31 di agosto in Piazza della Vittoria (Porta Nuova). Considerato che la data di inizio della rassegna estiva nel segno della “Ripartenza” parte giorno 15 luglio, a breve la Commissione dovrà decidere, così conosceremo quali proposte di associazioni ed enti, anche del territorio, sono state considerate come meritevoli, si spera, non solo da un punto di vista prettamente “tecnico”, ma altresì da un punto di vista qualitativo.