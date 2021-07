“a Scurata” torna alle Saline Genna, tanti spettacoli al tramonto dal 27 luglio al 4 settembre

Un pò in sordina torna la rassegna “‘a Scurata – Cunti e canti al Calar del Sole” organizzata dal MAC, Movimento Artistico e Culturale che raccoglie diverse associazioni e realtà artistiche del territorio marsalese.

E’ stato pubblicato il cartellone ricco di eventi, che prendono il via a fine luglio sempre nello stesso suggestivo scenario, il tramonto delle Saline Genna, sulla SP 21.

Si inizia il 27 luglio con la Big Band Arco Orchestra e la musica degli anni 30 per inaugurare il teatro a mare “Carlo Pellegrino”; il 30 il concerto di Giovanni Gulino, ex voce dei Marta sui Tubi che lo scorso anno ha pubblicato il primo album solista “Urlo Gigante”. Accompagnato dal chitarrista Fabio Genco, proporrà alcuni brani suoi e dei Marta; il 3 agosto “La Giara” di Pirandello rivivrà grazie alle Compagnie “Amici di Totò” e La Maschera; il 6 agosto “La vita peccato sia originale” della Compagnia Sipario, spettacolo scritto e diretto da Vito Scarpitta, in scena anche Dalila Pace; l’8 agosto “The Lady Sings” omaggio a Billie Holiday con Aldo Bertolino Quartet; il 10 lo spettacolo “Terra Matta” con l’attore Rosario Lisma e le musiche di Gregorio Caimi; il 13 Kinisia Blues Band con “Blues in 16 di Stefano Benni”; il 18 agosto in scena l’attore di cinema e tv Alessio Piazza, che farà rivivere i racconti di Leonardo Sciascia; il 20 I Musicanti con i Milagro Acustico portano sul palco lo spettacolo musicale Mare Nostrum; il 25 la band Virginia Gold con i ballerini di Tersicore in “Cum Grano Salis”; il 27 arriva il pianoforte al tramonto del musicista marsalese Emanuele Chirco; il 1° settembre “Da Nick a Chick – Storie di Jazz e di Siciliani” dell’Associazione Carpe Diem; il 4 settembre lo spettacolo “Terroni” di Pino Aprile. Tutti gli spettacoli hanno inizio alle 19.15.