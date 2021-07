Campagna (PD): “il governo sbocca i fondi per la tratta ferroviaria Palermo Trapani”

Ferrovie: Marco Campagna della direzione regionale del Pd interviene sulla tratta ferroviaria Palermo Trapani via Milo per la mobilità e l’accessibilità di Trapani – Birgi.

“Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilita’ sostenibile ha annunciato lo sblocco di 25 miliardi di euro per la rete ferroviaria nazionale – afferma l’esponente di Base Riformista -, di questi, 64 milioni per l’elettrificazione della Palermo-Trapani via Milo e 40 Mln per l’intermodalita’ e l’accessibilita’ di Trapani Birgi. Investimenti importanti per tutta la nostra provincia che testimoniano l’attenzione del governo Draghi e l’utilità del Pnrr. Grazie allo stanziamento di queste somma anche in Sicilia si potrà ottenere quel cambio di passo sulla mobilita’ sostenibile che aspettavamo da decenni”.