Marsala, il sindaco risponde alle interrogazioni. Novità in tema di spazzatura

Inizia il consiglio comunale del pomeriggio del 29 giugno. All’ordine del giorno le interrogazioni alle queli risponde il sindaco Massimo Grillo.

Flavio Coppola propone di prelevare un atto di indirizzo relativo alla visibilità al garante dei disabili, eleggendo una consulta. Coppola ricorda dopo il prelievo, che la consulta deve essere di nomina sindacale. Grillo si dichiara favorevole.

In tema di interrogazioni il primo interviene è Mario Rodriquez che sottolinea il problema dei tombini del Lungomare e della via Vecchia Mazara. Sempre in tema di lavori pubblici il consigliere chiede dei lavori in via Colocasio. Le basole di piazza Matteotti forse andavano fatte con il prestampato. I lavori per la posa delle fibre in tante strade sono senza il necessario ripristino dell’asfalto rimosso. Sul piano rifiuti avanza dei suggerimenti.

Pino Ferrantelli ritorna a parlare della pista ciclabile che, a suo dire, è inutile. Il sindaco deve dare una risposta.

Rino Passalacqua solleva il problema della mancanza di aule del plesso Sirtori, la scuola tra poco dovrà iniziare ma nessuno ha trovato interlocuzione con l’amnmministrazione. “Per quanto riguarda i passaggi a livello il sindaco avrebbe potuto dire che l’azione è stata fatta in continuità con l’amministrazione precedente. I suoi esperti di comunicazione l’hanno fatta sbagliare”.

Elia Martinico solleva il problema della scerbatura delle strade e chiede che intende fare l’amministrazione.

Flavio Coppola solleva la questione relativa alla diga Rubino che ha interrotto l’erogazione per l’irrigazione.

Eleonora Milazzo chiede della Casa di Riposo e della programmazione estiva per Marsala.

Per Andrea Marino del programma estivo solo il Consiglio comunale non sapeva nulla.

La prime repliche sono affidate al sindaco. “La giunta deve interagire meglio con la propria maggioranza – ha detto Grillo -. Abbiamo trovato tantissimo caos, abbiamo trovato criticità lo affermiamo ma lo stiamo facendo con stile e moderazione. Sullo Stagnone dobbiamo ricercare soluzioni condivise. Passalacqua ci spieghi come è stata progettata la pista ciclabile dalla precedente amministrazione. Dei consulenti soltanto Renato Briante è pagato ma ha avuto la possibilità di farci recuperare 5 milioni di euro. Sui passaggi a livello cerchiamo soluzioni per la futura viabilità. Dico all’ex sindaco di incontrarci in un consiglio comunale aperto per capire se si possono trovare soluzioni per i problemi. Sulla diga Rubino alcuni problemi sono stati risolti. Sui rifiuti sanzioneremo chi non ha ritirato i mastelli. La situazione dei rifiuti è complicata”.

Il sindaco ha poi lasciato l’aula per precedenti impegni istituzionali dei quali aveva portato a conoscenza il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano. Alle interrogazioni hanno risposto gli assessori presenti. Flavio Coppola è intervenuto per censurare il sindaco che aveva lasciato l’aula in una data, da lui concordata, in cui doveva rispondere alle domande. “Oggi il sindaco nel suo intervento ha sottolineato che il Consiglio comunale non conta nulla. Noi in campagna elettorale abbiamo messo la faccia chiedendo il voto per l’amministrazione. Siamo stati eletti dalla gente e vorremmo vedere i progetti dei sottopassi. Maggioranza non vuol dire che l’amministrazione ci porta tutto apparecchiato e dobbiamo votare. Noi non possiamo più andare in giro. Non possiamo essere mortificati dal sindaco”. D’accordo in video conferenza si è detta con Coppola la consigliera Rosanna Genna.

Michele Milazzo ha aggiornato alcuni dati in tema di spazzatura . “In questa città ci sono migliaia di famiglie che non hanno ritirato i mastelli tra cui tremila utenze commerciali. Dove conferiscono la spazzatura? Ora che abbiamo i dati e i nomi, tra dieci giorni inizieremo a fare le verifiche porta per porta e sanzioneremo tutti. Ma faremo altro, tutte le pratiche che questi soggetti hanno con il comune le sospenderemo. La repressione non sarà sufficiente. Ci sono comportamenti soggettivi ostili. C’è gente che ha gettato rifiuti dentro gli scavi archeologici. Vi invito a vedere cosa ha lasciato la gente di spazzatura domenica sera nelle spiaggie. Erano professionisti e non certamente residenti nei quartieri popolari. La città non ha senso civico”. Poi i lavori sono terminati ed aggiornati alle ore 17 di mercoledì 30 giugno.