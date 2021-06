Alcamo: la Consulta Giovanile ripulisce le aree verdi della Città

La Consulta Giovanile Comunale di Alcamo comunica che nella giornata del 20 giugno alle ore 15.30 ha dato luogo ad un evento di clean-up delle zone verdi della Città. L’evento ha previsto la bonifica e la pulizia delle zone verdi di Alcamo, differenziando i rifiuti raccolti che sono stati successivamente consegnati al centro di smistamento rifiuti.

Durante l’evento sono state bonificate le seguenti aree verdi:

-Villetta Internicola;

-Villetta Largo Montebello;

-Villetta sotto piazza Mercato;

-Villetta Via Mancino;

-Villa Via Sen. Francesco Parrino

L’evento si è svolto in collaborazione con il movimento Fridays For Future di Alcamo. Infine sono stati posti dei cartelli con frasi sull’ambiente per sensibilizzare la cittadinanza. “Come Consulta riteniamo che il rispetto dell’ambiente stia alla base per un futuro più ecologico e per un maggior rispetto della natura che abitiamo. La consapevolezza dell’attuale crisi climatica è importante e fare sensibilizzazione è necessario“, ha affermato Giulia Messana, presidente della Consulta.