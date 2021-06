Denise, persone vicine alla bimba scomparsa denunciano i giornalisti che li “perseguitano”

Dopo l’aggressione avvenuta ai danni di un giornalista Rai, un gruppo di persone che ruotano intorno alla scomparsa di Denise Pipitone, la bimba di Mazara sparita nel nulla nel settembre 2004, ha effettuato un esposto alla Procura della Repubblica di Marsala per fermare “i giornalisti che ci perseguitano”.

“A seguito dei comportamenti tenuti dai giornalisti nei nostri confronti abbiamo modificato le nostre abitudini di vita – si legge nella denuncia per violenza privata – in quanto non possiamo più uscire liberamente dalle nostre case o recarci a lavoro senza timore di essere seguiti, alcuni di noi hanno anche smesso di andare a lavorare temendo la presenza dei giornalisti sul posto di lavoro”.