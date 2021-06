Il tetto di un magazzino in disuso è crollato oggi, a Torre di Ligny, Trapani. Nel pomeriggio, un forte boato ha allarmato residenti e passanti nella zona della Piazzetta del Tramonto.

Pare che il tetto avesse già una profonda lesione ed è crollato all’interno.

Sul posto sono intervenuti la Polizia per verificare il crollo e gli eventuali danni nonchè i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area.