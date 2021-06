Marsala: guasti ai pulmini nuovi del trasporto disabili, disagi all’utenza (ancora senza garante)

Negli anni abbiamo più volte raccontato il disagio vissuto dagli utenti del servizio trasporto disabili. Cambiano le amministrazioni ma i problemi restano o, meglio, ritornano. Il Comune di Marsala aveva acquistato 4 nuovi pulmini per garantire ai cittadini di raggiungere i centri di riabilitazione fondamentali per il loro percorso motorio e di fisioterapia; pulmini che erano arrivati qualche mese fa – nel gennaio scorso – nuovi di zecca. Ebbene, da lunedì scorso i mezzi si trovano fermi all’autoparco comunale, guasti.

Non si conosce bene l’entità del guasto, ma al momento solo due sono i bus che garantiscono il servizio in Città, non riuscendo naturalmente a coprire tutto il vasto territorio comunale con gravi inconvenienti per l’utenza che protesta e che sperava di aver risolto tutte le problematiche relative al trasporto che si sono verificate negli anni. E invece tutto daccapo. Dal Comune al momento confermano una rottura meccanica ai mezzi; l’assessore Michele Gandolfo si dice rammaricato per quanto sta accadendo con i pulmini nuovi e che al momento il servizio, come già detto, viene garantito con i mezzi rimanenti ancora attivi e che si sta interessando della vicenda.

Probabilmente una figura che in casi come questi poteva fungere da “cuscinetto”, era il garante dei disabili. Ma nella seduta del 20 maggio scorso, il Consiglio comunale non ha raggiunto la maggioranza assoluta richiesta e il garante non è stato eletto. Come aveva fatto sapere Enzo Sturiano, se ne doveva riparlare dopo il via libera al Bilancio e adesso che il documento finanziario è stato approvato è bene far ritornare l’argomento “garante dei disabili” tra i punti all’Ordine del Giorno a Sala delle Lapidi.