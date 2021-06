Vaccino, Speranza “Raccomandazioni del Cts saranno seguite dal Governo”

ROMA (ITALPRESS) – “Le raccomandazioni del Cts saranno dal Governo tradotte in modo perentorio, quindi non solo come raccomandazione”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso Conferenza stampa di aggiornamento sulla campagna vaccinale e sull’andamento epidemiologico. “L’Ema, sin dall’inizio, nelle sue indicazioni ha fatto riferimento alla necessità anche di adeguare la campagna di vaccinazione al tasso di circolazione virale e noi abbiamo avviato questa campagna con un livello di circolazione virale alto, se non addirittura molto alto. Siamo arrivati fortunatamente un livello medio e ora, con i dati di oggi, possiamo dire piuttosto chiaramente che siamo a un livello basso. Il dato di incidenza evidentemente impatta sul rapporto costo-benefici e quindi rende necessario anche l’adeguamento della campagna”, ha aggiunto.

