Vaccini per due giorni al Mercato Campagna Amica di Marsala

Al via da Marsala, la città con il maggior numero di imprenditori agricoli del territorio, la campagna di vaccinazione promossa da Coldiretti Sicilia. L’organizzazione che rappresenta i lavoratori del comparto ha sottoscritto nei giorni scorsi una convenzione con l’assessorato regionale alla salute che prevede una serie di iniziative in vari centri siciliani.

Si parte, dunque da Marsala, domani 11 giugno, alle 8.30, nella sede al coperto del Mercato Campagna Amica, in via Lungomare Mediterraneo n. 25 (con ingresso anche da via Verdi). D’intesa con l’Asp di Trapani, nei prossimi giorni l’iniziativa di Coldiretti sarà avviata anche al Mercato Campagna Amica di Trapani in via Libica per poi proseguire nelle altre province siciliane alla luce della citata convenzione, sottoscritta con l’assessorato alla Sanità per la vaccinazione nei luoghi di lavoro.

Il nuovo hub sarà operativo il venerdì dalle 8.30 alle 13 e la domenica tutto il giorno, in due giornate – dunque – in cui il mercato non svolge le sue consuete attività). Ci saranno tre postazioni per l’accoglienza e due per la vaccinazione con un team di medici e infermieri.

La partenza delle somministrazioni a cura della Coldiretti è resa possibile grazie alla estensione del piano vaccinale alle categorie produttive a tutela della salute dei dipendenti, degli agricoltori e dei loro familiari su tutto il territorio nazionale.

Verranno somministrati i vaccini Pfizer e Johnson. Per prenotare basta un messaggio whatsapp ai seguenti numeri: 333.7530572 – 329.4743824. Dopo di che, si riceverà una risposta con la fascia oraria assegnata.