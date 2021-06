Coronavirus nel trapanese, positivi sotto quota 300, Petrosino torna Covid free

Scende sotto quota 300 il numero degli attuali positivi in provincia di Trapani. Questo il quadro dei contagi in corso nei 24 Comuni del territorio: Alcamo 26, Buseto Palizzolo 0, Calatafimi Segesta 5, Campobello di Mazara 13, Castellammare del Golfo 3, Castelvetrano 43, Custonaci 5, Erice 18, Favignana 1, Gibellina 2, Marsala 47, Mazara del Vallo 35, Paceco 28, Pantelleria 0, Partanna 2, Petrosino 0, Poggioreale 0, Salaparuta 0, Salemi 2, San Vito lo Capo 3, Santa Ninfa 3, Trapani 49, Valderice 7, Vita 1.

Dunque Petrosino raggiunge a quota 0 gli altri Comuni trapanesi che da alcuni giorni sono Covid free. “Una bellissima notizia”, afferma il sindaco Gaspare Giacalone che aggiunge: “Dopo tanta sofferenza e il dolore per aver perso nostri concittadini permettetemi di essere felicissimo per la mia cittadinanza. Tuttavia vi prego di continuare ad essere scrupolosi e ricorrere alla vaccinazione. Sabato ci sarà un altro open day presso il Poliambulatorio e vi invito a partecipare massicciamente come avete fatto sabato scorso. Forza Petrosino”.

Sono complessivamente 293 gli attuali positivi, mentre nelle ultime 24 ore si è registrato un decesso in più, portando il totale a 336 dall’inizio dell’emergenza epidemiologica in provincia di Trapani. Sale a 13375 il numero dei guariti, scende quello dei ricoveri che passa in 24 ore da 20 a 18, tutti presso i reparti Covid. Si conferma l’assenza di pazienti ricoverati in terapia intensiva. Sono 275, invece, i soggetti in isolamento domiciliare obbligato, in attesa di negativizzazione.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 210 tamponi molecolari ed effettuati 96 test per la ricerca dell’antigene.