Co.Se.MUS e Marsala insieme per un bando sul corso di formazione per professori d’orchestra

Il Co.Se.MUS (Coordinamento Sezione Musica UCIIM Sicilia), con la compartecipazione e il patrocinio del Comune di Marsala, indice il bando di audizione per il corso di formazione per professori d’orchestra “MUSIC OF US”, allo scopo di fornire e realizzare percorsi di formazione e occasioni lavorative rivolte a musicisti, senza limiti di età, creando momenti di crescita, sperimentazione e sviluppo delle competenze, attraverso l’organizzazione, la gestione e la promozione di attività culturali, musicali e artistiche.

Con “MUSIC OF US”, si intende intervenire su un doppio canale:

1. istruzione/formazione: istituzione di un corso di formazione per professori d’orchestra;

2. produzione artistica: costituzione di un’orchestra sinfonica (OFUS – Orchestra Filarmonica UCIIM Sicilia) con la quale realizzare attività concertistica nei teatri siciliani.

Il periodo di svolgimento del corso è: settembre 2021/maggio 2022. Il corso sarà articolato in due cicli indipendenti di formazione/produzione.

Direttore stabile dell’orchestra sarà il M° Antonio Giovanni Bono.

Il corso si svolgerà presso i Teatri Impero e “Sollima”.

Ai partecipanti che avranno frequentato almeno l’80 per cento delle ore di formazione sarà rilasciata una certificazione utile ai fini del riconoscimento del corso quale: corso di formazione per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, corso utile per i progetti di alternanza scuola-lavoro (PTCO), attività utile per l’ottenimento di crediti formativi presso le Istituzioni AFAM.

Per scaricare il bando di partecipazione

https://www.cosemus.it/corso-di-formazione-per-professori-dorchestra-music-of-us