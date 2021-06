Marsala: corsi Blsd su uso del defibrillatore, consegnati attestati a 15 dipendenti comunali

Quindici dipendenti del Comune di Marsala hanno ricevuto ieri l’attestato di esecutore Blsd riguardante l’uso del defibrillatore. A fine marzo gli stessi avevano svolto l’apposito corso, voluto dall’Amministrazione Grillo, superando il test finale. A effettuare la formazione era stati gli Istruttori del Rotary coordinati dal dottor Goffredo Vaccaro, Presidente della commissione Blsd. A consegnare gli attestati ieri, oltre al sindaco Massimo Grillo e al Presidente Vaccaro, sono stati anche Giuseppe Abate, Presidente del Rotary Club Service di Marsala e Riccardo Lembo, anche lui rotariano e uno dei fautori del progetto “Marsala, Città Cardio protetta”. A formare gli esecutori a marzo erano stati gli Istruttori Simonetta Alagna, Peppe Angileri, Giuseppe Lembo e Nino Guercio.

A ricevere l’attestato sono stati i dipendenti Antonio Alagna, Roberto Aleo, Tiziana Bacello, Antonino Barraco, Antonio Cappitelli, Cosimo Chirco, Maria Stella Chirco, Giancarlo Marino, Giuseppe Marino, Antonella Occhipinti, Rocco Occhipinti, Antonio Piazza, Vincenzo Pipitone, Vito Pizzo e Antonio Sparla.

Nel corso della cerimonia di consegna il sindaco ha ribadito il suo ringraziamento sia al Rotary che ai dipendenti comunali perché avere persone qualificate che siano in grado di prestare un primo soccorso adeguato, in caso di malessere, è garanzia non solo per gli altri impiegati ma anche per gli utenti che frequentano gli uffici comunali.

La novità del corso, tenutosi a San Pietro, è stata quella che gli operatori sono stati formati secondo la nuova normativa anti covid. Diversi sono infatti gli accorgimenti che occorre porre in essere per prestare soccorso in tempo di pandemia.