Birgi: spiaggia ripulita alla Torre, sistemato il parcheggio

Da alcuni giorni sono in corso nella zona balneare di Birgi i lavori di sistemazione sia dell’arenile della Torre San Teodoro che del parcheggio. Le operazioni di manutenzione straordinaria volute dal sindaco Massimo Grillo vengono coordinate da due assessorati comunali, quello alle spiagge diretto da Michele Milazzo e quello dei Lavori Pubblici cui sovrintende Arturo Galfano.

“Con l’impiego degli operai di Energetikambiente e con quelli in forza al settore del verde pubblico – precisano gli assessori Milazzo e Galfano – abbiamo attuato un’azione di restyling della zona balneare di Birgi. Lo abbiamo fatto, immediatamente, non appena la ditta che deteneva la concessione di una zona della spiaggia (quella vicino alla Torre) ha bonificato l’area di cui era concessionaria e in cui, fra le altre cose, grazie ad un nostro sollecito e all’intervento di Circomare, ha provveduto a togliere dei pericolosi paletti in legno. Da parte nostra abbiamo effettuato la pulizia e la sistemazione dei due tratti di litorale sabbioso e ripulito dalle erbacce e dai rifiuti l’ampio parcheggio che insiste in prossimita del litorale sabbioso. Tutto ciò per consentire a turisti e agli abitanti del versante nord che frequentano quella spiaggia di farlo in maniera ottimale”.

Le operazioni di manutenzione sono in via di completamento.