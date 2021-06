Finisce la corsa del Marsala Futsal in C1, battuto dal Real Termini di misura

Con la sconfitta sul campo del Real Termini, 4 a 3 il punteggio, cala il

sipario sulla stagione in C 1 del Marsala Futsal che con due vittorie in tre

partite nel quadrangolare, in ex aequo con Real Termini e San Vito lo

Capo, è stato tradito dalla peggiore differenza reti.

Gara perfetta del Marsala che si è approcciato nel migliore modo ad una

partita di spessore che non ha tradito le aspettative della vigilia.

Partita dura e spettacolarmente combattuta fino alla fine. Non esistono,

purtroppo, immagini di uno spettacolo puro che ha visto decine e decine

di occasioni da una parte e dall’altra che avrebbero reso giustizia ad

uno sport macchiato dallo squallore di un ipotetico risultato combinato

nell’altra sfida del girone tra Palermo Eygthininers e San Vito lo Capo

che è costato il passaggio del turno dei lilibetani.

Rabbia e lacrime degli azzurri al triplice fischio del match e di una

stagione che li ha visti protagonisti e mattatori assoluti con un

ruolino di marcia impressionate, fatto di dieci vittorie e un pareggio

in undici partite giocate e andare fuori così.

Il Marsala passa in vantaggio al 15esimo con capitan Pellegrino, rapido

dalla destra, nel battere Siragusa con un fendente preciso al primo

palo. Serie di occasioni clamorose da una parte e dall’altra con i

portieri protagonisti, tra cui un colpo di testa di Perrella, terminato

inspiegabilmente sul fondo. Il raddoppio azzurro arriva al 21esimo con

Foderà che dal limite della propria aria di rigore, vede il portiere

appena fuori e lo beffa con un potente e preciso tiro al volo. Buffa è

miracoloso allo scadere su una gran botta di Dell’Aria e si va al riposo

sullo 0 a 2. Al pronti via della ripresa l’arbitro concede un rigore ai

padroni di casa che Giordano di potenza realizza, nemmeno il tempo di

metabolizzare il goal subito e arriva il pareggio di Vitrano dopo appena

pochi secondi. Al 45esimo Li Causi, direttamente su punizione dal

limite, riporta in vantaggio il Marsala. Giordano, in giornata di

grazia, decide il match con ancora due segnature al 48esimo e al

50esimo, firma la sua tripletta personale e ribalta il risultato. Al

57esimo Perrella colpisce il palo la palla varca la linea di porta ma

l’arbitro decide il non goal. Un minuto più tardi Pizzo si presenta sul

dischetto del tiro libero per l’ultima occasione di essere padrone del

proprio destino ma la sua botta di potenza colpisce in pieno il

portiere. Il Marsala si risveglia dal sogno e piomba nell’incubo di un

eliminazione assurda e scriteriata.

“Sono indignato per quello che è successo – commenta il presidente del Marsala Paolo Tumbarello – non posso accettare un eliminazione così perché i miei ragazzi e tutta la società che rappresento abbiamo sempre conquistato i nostri risultati lealmente sul campo, ne abbiamo assorbito le batoste e accolto con immensa gioia le vittorie. Abbiamo assistito ad una pantomima assurda nell’altra partita del nostro girone tra Palermo Futsal Eyghtininers e San Vito lo Capo. Partita inspiegabilmente iniziata con almeno dieci minuti di ritardo e che ha visto, tramite i video pubblicati in diretta sui social network, il San Vito lo Capo andare facilmente in rete per ben SEI volte in pochi minuti ribaltando il 5 a 2 fino al 5 a 8, guarda caso quanto basta per estromettere il Marsala e soprattutto dopo avere appreso il nostro risultato. Faremo di tutto per denunciare nelle sedi opportune questo atto di non sport, anche se sono conscio che non renderà mai quello che i miei ragazzi hanno lealmente meritato sul campo. Trovo inammissibile che a metà del 2021 si possa assistere ancora a certi mezzucci per noi offensivi e diseducativi per i giovani a cui dobbiamo lasciare un mondo nuovo e migliore, fatto di rispetto e lealtà in ogni settore, specie e soprattutto nello sport che deve essere l’emblema del giusto vivere”.

Il tabellino della gara

Real Termini: Siragusa, Perdichizzi, Leto , Lembo, Mantia, Giordano,

Cassar, Dell’Aria, Costa, Vitrano, Sanna, Cortese. Allenatore Vincenzo

Marsala;

Marsala Futsal: Buffa, Li Causi, pellegrino Gasp., Trotta,Pizzo,

Emiliano, Seccia, Perrella, Costigliola, Foderà, Patti.

Arbitri: Sicurella della sezione di Agrigento e Catania della sezione di

Catania;

Marcatori: 15’ Pellegrino (M), 21’ Foderà (M), 32’ rig., 48’ e 50’

Giordano (R), 33’ Vitrano (R), 45’ Li Causi (M);

Note: 58’ Pizzo (M) fallisce un tiro libero;