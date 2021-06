Poule A: niente da fare per il Marsala Calcio Femminile contro il Brolo

Guerriere fino alla fine le ragazze del presidente Peppe Chirco hanno dato tutto nella gara di poule A contro il Brolo giocando con grinta e dedizione ma purtroppo non è bastato. A 30 secondi dalla fine il Marsala subisce una rete su punizione perdendo la possibilità di entrare in finale.

Mister Valeria Anteri sottolinea la grande prestazione di tutte le ragazze in una giornata rovente ma purtroppo l’impegno non è stato premiato ed è mancato un pizzico di fortuna. Squadra amareggiata per il risultato ma si pensa comunque alla prossima partita di domenica 13 che si disputerà a Paceco alle 16.30 contro Sant’Agata che non ha più valore di classifica, avendo in ogni caso il Brolo 4 punti, ma che è l’ultima gara e la prima a porte aperte della stagione e le azzurre hanno tutta l intenzione di onorarla.