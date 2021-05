Kyo Communications di Trapani partner di Sanremo Rock & Trend, ancora aperte le iscrizioni

L’associazione culturale e musicale Kyo Communications con sede a Trapani, è partner per la Sicilia di 𝗦𝗮𝗻𝗿𝗲𝗺𝗼 𝗥𝗼𝗰𝗸 & 𝗧𝗿𝗲𝗻𝗱, il concorso che mira a scovare musicisti, band ed emergenti da portare sul palco del grande evento Sanremo Rock, il Festival seguito dai più importanti produttori, editori, manager, radiofonici, ovvero i pionieri delle industrie discografiche del Paese.

Sono ancora aperte le iscrizioni per gli ultimi posti disponibili alla 34ª edizione.

Per la sezione Sanremo Rock i partecipanti dovranno eseguire dal vivo un brano musicale, in lingua italiana e/o straniera, edito e/o inedito (brano originale), a loro libera scelta e nel corso delle esibizioni sarà concesso esclusivamente l’uso di sequenze keyboards (tastiere e/o pianoforte) e, per l’effetto, sono espressamente vietate le sequenze di chitarra/basso/batteria/voci.

Per la sezione “Trend” dedicata alla musica rap, funky, dj set, cantautorale melodico/neo melodico/dialettale, sono invece ammesse qualsiasi tipo di sequenze lanciate in diretta live dal palco.

Candidatura da inviare a: communikyo@gmail.com

Per Info: 𝟯𝟳𝟲.𝟬𝟬𝟯𝟬𝟬𝟯𝟯 (su WhatsApp)