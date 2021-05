Play Off C1 Calcio a 5: il Marsala vince di misura col San Vito

Il Marsala Futsal non ha brillato come nelle ultime partite ma è riuscito lo

stesso ad incamerare tre punti preziosi, piegando 2 a 1 in rimonta il San Vito. Inizia così il cammino azzurro in questi play off del Campionato di C 1 Calcio a 5 che valgono la promozione in serie B. Dopo un opaco primo tempo conclusosi sul’o 0 a 1, per effetto della rete a firma dell’esperto Allegra, ci hanno pensato i due bomber lilybetani, Lo Presti, in avvio di secondo tempo e Pizzo a dieci minuti dal termine a completare la rimonta.

“Queste sono partite che non devono essere per forza giocate bene ma devono essere vinte – così ha commentato a fine gara Marco Li Causi – quello che contava era incamerare i tre punti e ci siamo riusciti. Siamo un gruppo si forte ma molto giovane e in questo tipo di sfide, dovremmo imparare a tirare fuori anche il carattere”.

Mercoledì, 2 giugno, si tornerà ancora in campo e ancora una volta a

Marsala dove arriverà il Palermo Futsal Eightininers, sconfitta 4 a 2

in gara 1 dal Real Termini. Contro il Palermo Futsal, già battuto in

campionato nel corso della prima giornata della stagione regolare, non

saranno permessi passi falsi vista anche la qualità degli avversari che

storicamente hanno giocato qualche brutto scherzo ai lilibetani.

Partenza lenta dei padroni di casa a cospetto di un San Vito ben

organizzato nelle retrovie Dopo una prolungata fase di studio al 12°

è Li Causi a saggiare i riflessi del giovane portiere del San Vito lo

Capo, Gammicchia. Il Marsala sembra salire di giri e al 15° con

Pizzo sfiora ancora una volta il goal con Gammicchia, nuovamente bravo,

a chiedergli lo specchio di porta, sul capovolgimento di fronte Allegra

riceve palla e si presenta solo innanzi a Buffa, l’attaccante è bravo e

fortunato su rimpallo e porta in vantaggio la sua squadra. Il Marsala

gioca male e alcune decisioni arbitrali, discutibili, minano la tenuta

mentale, a farne le spese Farina e il presidente Tumbarello, ammoniti

per proteste. Al 25°, il Marsala rischia di incassare il goal del 2

a 0 ma Buffa, stavolta, riesce ad intercettare la conclusione a botta

sicura di Allegra.

Nella ripresa il Marsala preme e inizia a girare sui ritmi delle ultime

partite. Al 37°, dopo un paio di tiri in porta senza fortuna di

Perrella, trova il goal del pareggio con Lo Presti che con un perfetto

diagonale piazzato, dalla destra fredda Gambicchia. Il goal del pari è

un autentico elisir per il morale di padroni di casa che confezionano,

con Perrella, Pizzo e Pellegrino tre nitide palle goal. Sugli sviluppi

di un calcio d’angolo arriva il meritato 2 a 1 al 50° minuto, con

Pizzo che dalla destra indirizza bene la sfera al palo più lontano. Un

paio di belle parate del portiere marsalese Buffa, sul finale valgono

almeno quanto un goal. Nel corso del primo minuto di recupero, Pizzo si

presenta dal dischetto del tiro libero che potrebbe valere il 3 a 1 ma

piazza la sfera oltre il palo sinistro. Finisce 2 – 1 con il Marsala che

festeggia l’esordio play off.

Il tabellino della gara

Marsala Futsal: Buffa, La Grutta, Pellegrino Gabriele, Pellegrino

Gaspare, Pizzo, Perrella, Lo Presti, Costigliola, Trotta, Farina, Patti.

Allenatore Lillo Gesone

San Vito lo Capo: Vultaggio Giovanni, Gammicchia, Allegra, Barraco,

Campo, Liparoti, Pappalardo, Parisi, Ranadazzo. Allenatore Riccardo

Daidone

Arbitri: Filippo Pancrazi della sezione di Ragusa e Giuseppe Caico della

sezione di Agrigento

Marcatori: 15’ Allegra (S), 37’ Lo Prersti (M), 50’ Pizzo (M)

Ammoniti: 26’ Farina (M), 26’ Tumbarello Paolo (M), 53’ Pellegrino

Gabriele (M), 60’+1 Allegra (S)

Note: 60+1 Pizzo (M) sbaglia un tiro libero.