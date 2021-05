Tante medaglie per la Diavoli Rossi Marsala al Campionato Nazionale di ginnastica artistica

Al Campionato Nazionale C.S.A.I.N. di ginnastica artistica, individuale e a squadre di Cesenatico, la Diavoli Rossi Marsala si sono presentati nella gara di Serie A maschile con i junior Gabriele Gimondo (primo specialità mini trampolino e secondo specialità volteggio) e Federico Gimondo (primo specialità volteggio) e il senior Francesco Bonomo, che in serie B ha conquistato il quinto posto in classifica assoluta.

Nel campionato femminile, nella gara di serie D, hanno partecipato per la categoria allieve Rossella Santoro e Miriam Di Girolamo, quest’ultima ha conquistato il gradino più alto del podio al mini trampolino; per la categoria ragazze ha gareggiato Chantal Bonafede. Nel Campionato di Serie C due i junior marsalesi, Giada Maltese (quarta al corpo libero) e Chiara Amodeo (prima a parallele e mini trampolino).

Nelle gare di serie B, la “diavoletta” Miriam Venezia riesce a salire sul terzo gradino del podio nella classifica assoluta, data dalla somma dei risultati ottenuti in tutti gli attrezzi; Martina Marchetti è giunta seconda alla trave e terza al corpo libero e al volteggio; Xia Cerami ottiene la medaglia d’argento al corpo libero e quella d’oro alla trave e al volteggio; ottima la prestazione della piccola Sofia Genovese, seconda nella classifica assoluta della sua categoria e prima nella specialità parallele. Per la categoria Senior hanno partecipato Giorgia Barraco (6ª) e Giorgia Gimondo (10ª).

Nel Campionato individuale e di squadra di Serie A, le ginnaste marsalesi e i loro tecnici Monica Colicchia e Gianluca Gimondo hanno ottenuto il secondo posto di squadra e tanti altri podi: nella categoria allieve Martina Amodeo ottiene il secondo posto in classifica generale e Quyet Cerami il quarto con un premio speciale come atleta più giovane del Campionato; nella categoria junior le sorelle Sara e Nicole Bova ottengono rispettivamente il secondo e il terzo posto al volteggio; Maria Barraco vince la medaglia d’oro in classifica assoluta e nelle specialità corpo libero, trave e parallele.

Buono il risultato ottenuto dalla senior Giorgia Sciarrino che si aggiudica un primo posto al volteggio e un quinto posto in classifica assoluta.