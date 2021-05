Calcio Femminile: ancora una vittoria per il Marsala

L’ultima gara della fase uno del Campionato di Eccellenza Femminile si conclude con un altro trionfo del Marsala Calcio F che si aggiudica la gara contro il Junior Sport Lab vincendo in casa per 4-1, doppietta di Bannino e un goal a testa per Termine e Alcamo, e mantenendo cosi la 2 posizione in classifica che vale loro un posto nel quadrangolare per disputare la seconda fase del torneo assieme a Balarm Palermo, JLS Brolo e Academy Sant’Agata.

Prossima gara domenica 30 maggio a Petrosino alle 16 contro il Balarm Palermo.

Queste le parole della più giovane della squadra azzurra, Marta Asaro, classe 2006: “Sono una calciatrice con tanta strada ancora da fare e credo che l’esperienza in campo è qualcosa di indescrivibile ma stare in panchina è un vero trasporto di energia ed emozioni, perché sostengo e supporto la squadra in ogni istante. Aspetto pazientemente che arrivi il mio debutto e ringrazio le mie compagne per avermi fatto sentire parte di loro fin dal primo giorno”.