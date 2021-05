Ddl Zan, le vele lasciano Marsala e si spostano ad Alcamo. Giovani e associazioni alzano la voce contro la campagna

I giovani marsalesi non ci stanno e di fronte all’offensiva dell’associazione Pro Vita e Famiglia contro il ddl Zan hanno risposto con le armi della creatività e della fantasia. Ieri mattina, all’uscita dalle rispettive scuole, gli studenti dei Licei Ruggieri e Pascasino di Marsala non si sono ritrovati per il quarto giorno consecutivo i camion vela con annessi messaggi shock contro il ddl in discussione al Parlamento, ma alcuni striscioni e cartelloni contenenti scritte di opposto tenore: “L’odio non è Pro Vita”, “Per uno che vi crede, dieci aprono gli occhi”, “E’ contro natura fingere di essere qualcun altro per adattarsi a norme inesistenti”, “L’odio e l’amore sono contagiosi, l’omosessualità no”. I messaggi sono stati collocati provvisoriamente sull’inferriata del Centro Sociale di Sappusi e poi sistemati internamente, su iniziativa del presidio locale di Libera, della Rete degli Studenti Medi e del circolo “Enrico Berlinguer” di Rifondazione Comunista. “Altre iniziative verranno organizzate nei prossimi giorni”, spiega Monica Genco, referente territoriale degli studenti, che sta raccogliendo in questi giorni l’indignazione di molti ragazzi, soprattutto del Liceo Scientifico e del Pascasino, che sono stati i principali destinatari della propaganda contro il ddl Zan che sta interessando Marsala da alcuni giorni.

La campagna in atto sta riguardando tutte le circoscrizioni in cui sono stati eletti i senatori che in Commissione Giustizia stanno sostenendo il disegno di legge che intende estendere i contenuti della legge Mancino anche verso chi è protagonista di discriminazioni o violenze per motivi di genere, identità sessuale o disabilità. L’associazione Pro Vita e Famiglia si presenta come apolitica e apartitica, ma in realtà è molto vicina all’estrema destra, come svelato da un’inchiesta del Corriere della Sera da cui è emerso che il portavoce è Alessandro Fiore, figlio di Roberto, storico leader neofascista di Forza Nuova. La comunicazione di Pro Vita e Famiglia, basata su messaggi di forte impatto emotivo e visivo, aveva già destato molte proteste nei mesi scorsi in altre città, allorchè venne promossa una campagna altrettanto aggressiva contro l’aborto o la pillola RU-486, tramite manifesti e locandine.

A Marsala, la campagna con le vele pubblicitarie è stata commissionata alla ditta Promo Sicilia 1, che ha ricevuto regolare autorizzazione dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune. Trattandosi di mezzi itineranti, fonti comunali chiariscono che non si è reso necessario il pagamento del suolo pubblico. Tuttavia, in seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini e a una richiesta di informazioni da parte della Digos di Trapani, i referenti di Promo Sicilia hanno deciso di interrompere a Marsala la campagna.

Nel frattempo le vele pubblicitarie anti ddl Zan sono comparse ad Alcamo, suscitando le prime reazioni negative da parte della locale Consulta Giovanile, che ha definito i manifesti “osceni”, diramando una nota stampa sull’argomento: “L’oscenità non riguarda l’opinione di porsi contro il DDL Zan, ognuno è libero di avere le proprie opinioni. Il riferimento va invece alle frasi tendenziose utilizzate per argomentare questa scelta di posizione. Il DDL Zan prevede semplicemente l’estensione dei reati riguardanti la discriminazione e la violenza nei confronti delle minoranze (razziali, etniche, religiose) integrando anche le motivazioni riguardanti il sesso, il genere, l’orientamento sessuale, l’identità di genere e la disabilità. Nel DDL Zan non vi è scritto che i bambini saranno indottrinati (magari a scuola) o da qualche “drag queen” a studiare la “favola della principessa con il pisello”, come scritto sui cartelloni. È prevista semplicemente una giornata di sensibilizzazione nelle scuole in cui discutere di questi temi, contro ogni forma di discriminazione.” Inoltre, la Consulta Giovanile sottolinea quanto sia fondamentale informarsi prima di diffondere una notizia, soprattutto quando viene diffusa su così larga scala: “Prima di scrivere qualcosa è bene informarsi, e come Consulta dubitiamo che chi abbia scritto questi cartelloni abbia mai avuto modo di dare un’occhiata al DDL a cui pretende di opporsi con tali argomentazioni, peraltro irrispettose.” – conclude la Consulta Giovanile – “il nostro ruolo è quello di rappresentare i giovani alcamesi, e non possiamo stare in silenzio nel leggere queste frasi per la nostra città. La libertà di opinione è cosa diversa dalla disinformazione