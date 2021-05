Petrosino: al Poliambulatorio di via Cafiso vaccini Over 80 e per accompagnatori

Su iniziativa dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani e in collaborazione con il Comune di Petrosino, sabato prossimo (22 maggio) si terrà un open day per la vaccinazione contro il Covid-19.

I vaccini verranno somministrati nei locali del Poliambulatorio in via Cafiso 1 dalle ore 9 alle ore 20. Verranno attivate quattro postazioni. Ci si potrà vaccinare senza la prenotazione. L’iniziativa si rivolge, in particolar modo, alle persone over 80 (a cui verrà somministrato il Pfizer) e ai loro accompagnatori (over 18 a cui verrà somministrato il vaccino Astrazeneca).