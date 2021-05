Trapani: il sindaco chiede vaccini in modalità drive in

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, ha inoltrato al Commissario Straordinario dell’ASP di Trapani una nota volta a richiedere la possibilità di replicare la somministrazione dei vaccini anti-Covid in modalità drive in, come recentemente avvenuto presso la Cittadella della Salute.

Il primo cittadino ritiene di dover decongestionare l’hub di contrada Cipponeri presso il quale sono state segnalate numerose criticità a causa dell’elevata affluenza e per questo motivo mette a disposizione l’autoparco comunale in date da stabilire.