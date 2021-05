Cimitero, segnalazione disservizi sui Social: la risposta di Tranchida e Romano

In ordine alla segnalazione da parte di una cittadina trapanese poco dopo la mezzanotte su un gruppo Facebook relativo ai disservizi in città, il Comune di Trapani fa alcune precisazioni.

Le fotografie pubblicate sul Social sono vecchie o comunque relative a situazioni già risolte. I rifiuti presenti nelle strade secondarie del cimitero comunale sono stati già rimossi dalla ditta Energetikambiente; l’assessore Romano ha disposto la realizzazione di ben 95 piccole isole ecologiche in modo tale da differenziare la raccolta dei rifiuti cimiteriali; il sindaco Tranchida ha disposto per il tramite della Polizia Municipale, avvalendosi di associazioni di volontariato, la presenza gentile di volontari che che facilitano in capo ai cittadini i comportamenti di differenziazione dei rifiuti (fiori, plastica, carta, pellicole, etc).