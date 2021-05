Padiglione ospedale Marsala: consiglieri comunali occupano l’Aula

Si surriscalda l’Aula del Consiglio Comunale di Marsala di questo tardo pomeriggio. In merito, in particolare, all’ospedale “Paolo Borsellino” i Consiglieri comunali sono disposti ad occupare Sala delle Lapidi, così come aveva preannunciato in un’altra seduta del Massimo Consesso Civico dal Consigliere Leo Orlando che è tornato a chiedere “soluzioni” alle Istituzioni locali. Per i Consiglieri comunali non si può legare l’ultimazione del padiglione anticovid con la riapertura a pieno regime del Paolo Borsellino.

In questo contesto è intervenuto il consigliere Gabriele Di Pietra che, tra gli altri, ha affermato: “L’assessore Michele Gandolfo con delega alla Sanità, considerato che i casi stanno diminuendo, Marsala può restare 4-5 mesi ancora senza ospedale. Io non condivido e con Gandolfo non ho nulla da dire così come non sono d’accordo col sindaco Grillo su questa tematica. Se dopo un anno tutte le proposte sono nel dimenticatoio, non siamo più disposti ad ascoltare e da stasera occupo l’Aula consiliare”.

L’idea è quella di avere un presidio dei consiglieri comunali al “Paolo Borsellino”.

Il Presidente Sturiano, chiedendo scusa per i toni forti, ha affermato davanti il sindaco Massimo Grillo e al suo vice Paolo Ruggieri: “Mi auguro che gli stessi soggetti che vogliono bacchettare chi vuole tutelare la sanità rivedano le proprie posizioni“.

Anche Cavasino nel suo intervento ricorda il documento firmato da tutti i Consiglieri comunali a sostegno della sanità locale e della vicenda del futuro padiglione malattie infettive. “Non è un gesto contro l’Amministrazione – tende a specificare Cavasino – ma una iniziativa a seguito di un documento rimasto inevaso. Speriamo di avere risposte per i cittadini marsalesi”.

Lungo intervento del sindaco Massimo Grillo che dopo avere ringraziato i consiglieri comunali per le iniziative nei confronti del ripristino in piena regola dell’ospedale, ha ribadito la necessità di discutere tra tutti i soggetti locali e provinciali. “Per questo ho chiesto – ha detto -e ottenuto uan riunione della conferenza dei sindaci, Se non siamo divisi non riusciremo ad ottenere risultati per esempio sui tempi certi della realizzazione del padiglione covid”.

Il sindaco ha ribadito che occorre che tutti i consiglieri si mobilitino con i loro referenti nazionali e regionali. “Pretendiamo dal governo regionale certezzze”.

Per Enzo Sturiano si sono ascoltati tante imprecisioni. “Ci sono i soldi soltanto per il progetto del pronto soccorso. Attendiamo da ottobre i lavori del padiglione. Qualcuno deve pagare perchè la città è strata presa in giro”. Per l’ospital covid secondo Sturiano si possono trovare anche altre soluzioni. Chiediamo anche il potenziamento del pronto intervento.

Successivamente durante l’intervento del consigliere Mario Rodriquez è scoppiata una polemica tra il sindaco e lo stesso consigliere. Secondo Massimo Grillo il Paol.o Borsellino è diventato cengtrpo covid per responsabilitrà del suo predecessore Alberto Di Girolamo. A queste parole Rodriquez ha abbandonagto l’Aula in segno di protesta.

Per Rino Passalacqua l’assessore Razza ha preso in giro l’amministrazione Grillo. “Lei è stato vittima di bugie per ben tre volte. Occorre uno scatto d’orgoglio”.

Al termine Sturiano ha ricordato che l’ aula rimane occupata. Da stasera a turno i consiglieri rimarranno sempre presenti dell’Aula di Plazzo VII Aprile