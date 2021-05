Marsala Calcio battuto dai “cugini” mazaresi per 3 a 0

Niente da fare per il Marsala Calcio che ancora una volta rimedia una pesante sconfitta, in questo caso con i “cugini” del Mazara Calcio.

Sul campo del Mazara – dove prima della gara è stato esposto uno striscione “Verità per Denise” – i gialloblu non hanno avuto campo facile, nonostante il 3 a 0 rifilato agli azzurri, in quanto i giovani lilybetani erano ben messi in campo dal tecnico Ingargiola, nonostante l’inesperienza.

Solo al 40′ minuto i padroni di casa hanno trovato il goal con l’italo-argentino Rose che ha raccolto un rinvio di testa di un difensore marsalese su cross di Montalbano. Nel secondo tempo, il raddoppio arriva al 32′ con Agate neo-entrato in gara, che ha infilato dietro le spalle di Furnari una palla da rilancio. Il 3 a 0 che ha chiuso definitivamente la partita è giunto al termine della gara (43′ minuto) da un calcio di punizione battuto da Montalbano, Jammeh coglie l’attimo di testa e insaccando il pallone in rete.

Il Marsala nelle prime sei gare giocate nel Campionato di Eccellenza ha rimediato solo un punto ma avendo due punti di penalità, si trova all’ultimo posto in classifica a -1.