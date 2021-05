EtiCOlogica all’Agrario “Damiani” per “Plastic? No thanks!” come smaltire la plastica

Lo scorso 6 maggio l’associazione EtiCOlogica è stata invitata a un incontro, nell’ambito del progetto Erasmus “Respect yourselves, the others and the environment for a better future” organizzato dall’I.I.S. “Abele Damiani” di Marsala, il cui tema era “Plastic? No thanks! We want a plastic free world”, incentrato sull’utilizzo e il corretto smaltimento della plastica.

La professoressa Matilde Sciarrino, che coordina il progetto, insieme a studenti dell’Istituto Agrario e dell’istituto Alberghiero, coadiuvata dalle docenti Giuliana Zerilli e Bice Urso, ha organizzato una conferenza presso il Podere Badia, di proprietà del Damiani, in cui gli studenti hanno la possibilità di piantare e coltivare viti ed olivi e produrre vini ed olio, di coltivare grani, agrumi e altri prodotti dell’orto, di produrre pasta, il tutto con tecniche biologiche che poi vengono sfruttate nelle cucine della scuola. Per l’associazione EtiCOlogica sono state presenti la vice presidente Michaela Di Caprio, che ha introdotto il tema “L’inquinamento da microplastiche negli oceani e progetti per contrastarlo”, la socia Vinziana Rizzo, che ha illustrato cosa sono le microplastiche e i danni permanenti e ciclici che portano ai corsi d’acqua e agli oceani in generale, e la presidente Simona Pecorella, che ha esposto alcuni progetti creati per contrastare l’inquinamento dalle plastiche e microplastiche nei fiumi e nei porti.

E’ stato stilato anche un breve elenco delle buone pratiche affinché ogni singolo cittadino eviti il più possibile l’uso degli oggetti in plastica, a favore di atteggiamenti più virtuosi, rispettosi dell’ambiente e di tutti gli esseri viventi. Un incontro frutto di una collaborazione che quest’anno è iniziata in occasione della Giornata della Terra, che si celebra il 22 aprile, in cui è stato presentato il progetto delle Nazioni Unite “Agenda 2030”, sottoscritta nel 2015 da 193 Paesi dell’ONU e che si compone di 17 obiettivi e un approfondimento particolare dell’obiettivo 12, che si prefigge di garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. Poi in Piazza del Popolo, EtiCOlogica ha svolto un pacifico attacco di “guerrilla gardening” che ha visto protagoniste le aiuole limitrofe alla casetta dell’acqua ancora chiusa. Le aiuole sono state ripulite dalle piante infestanti e da rifiuti di diversa natura e sono state abbellite e riempite di margherite, menta, aloe vera ed altre piante grasse.