Covid in Sicilia: Vicari entra in zona rossa, Santa Caterina Villarmosa esce in anticipo

Dalla mezzanotte di oggi il Comune di Vicari, in provincia di Palermo, diventerà "zona rossa". Lo prevede una nuova ordinanza, firmata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Il provvedimento si è reso necessario a causa dell'aumento dei contagi da Coronavirus ed è stato adottato su richiesta del sindaco e sulla base della relazione sanitaria dell'Asp competente. La "zona rossa" a Vicari scatterà da domani, martedì 11 maggio, e resterà in vigore fino a mercoledì 19 maggio compreso. Con la stessa ordinanza, inoltre, viene revocata fin da subito, dunque con 48 ore di anticipo, la "zona rossa" di Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta, la cui scadenza era prevista per mercoledì 12 maggio.