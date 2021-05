Ottimi risultati per il Circolo Velico Marsala nella canoa e nella Vela classe Laser

Oltre 15 atleti del Circolo Velico Marsala sono stati impegnati con la canoa ad Enna nel lago di Nicoletti e con i Laser a Messina per la IV prova del campionato zonale. Nella canoa questi i risultati raggiunti: Alberto Pegno 1° sui 200 metri, 3° sui 2000 metri 2° sul K2 in coppia con Di Napoli Francesco; Marco Carta 2° sui 200 metri e 3° sui 2000 metri; Laudicina Gabriele 4° sui 200 metri e 5° sui 2000 metri; Di Napoli Francesco 4° sui 200 metri e 6° sui 2000 metri; Luca Casano 5° sui 200 metri e 8° sui 2000 metri; Gabriele Guardino 5° sui 200 metri, 6° sui 500 metri, 7° sui 1000 metri, Falco Fabrizio 8° sui 200 metri, 8° sui 500 metri e 9° sui 1000 metri; Salvino Guardino 3° sui 200 metri e 3° sui 1000 metri. Tutti hanno migliorato le proprie prestazioni grazie al lavoro in allenamento condotto dai tecnici federali Celestino Frazzitta e Nunzio Tomaselli.

A Messina invece, nella IV prova del Campionato zonale della classe Laser, sotto la guida dell’istruttore Claudio Spanò, tre gli atleti del Circolo Velico che hanno partecipato nella classe Laser 4.7 raggiungendo in classifica i seguenti piazzamenti: Maggio Manfredi al 20° posto in classifica, Ciaramidaro Angelo 28° e Musillami Alessia al 29° posto in classifica generale su circa 40 imbarcazioni partecipanti.