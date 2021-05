Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 5 maggio: 10.585 nuovi casi e 267 morti. Stazionari i contagi in Sicilia

Sono 10.585 i nuovi casi positivi al coronavirus accertati in Italia nelle ultime 24 ore, frutto di 327.169 tamponi molecolari e antigenici effettuati.

Il tasso di positività torna così leggermente a salire, attestandosi al 3,2%. Ieri infatti i contagi erano stati 9.116, con un’incidenza del 2,9 per cento. Secondo i dati del ministero della Salute, sono invece 267 i morti in un giorno (ieri 305).

Anche in Sicilia, come in Italia, i dati restano stazionari e tutto sommato è una buona notizia vista la flessione della curva registrata nell’ultima settimana. I casi di contagio sono stati 782 a fronte di 27.000 tamponi: quindi, rispetto a ieri, meno contagi e meno tamponi. È quanto si legge nel bollettino di oggi, mercoledì 5 maggio 2021, diffuso dal Ministero della Salute.

Resta quasi invariato il rapporto tra test effettuati e casi positivi: oggi è del 2,88% mentre ieri si era attestato alò 2,77%.

Stazionario anche il numero dei decessi, nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 24.

Buono anche il report degli ospedali perchè scendono sia i ricoverati totali (- 39) sia quelli in terapia intensiva (- 8). Per effetto di un buon numero di guariti scende anche il numero degli attuali positivi.