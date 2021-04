Esordio amaro in casa del Marsala Calcio Femminile, nella seconda giornata di Eccellenza. Le azzurre di coach Anteri escono sconfitte dopo una bella ed equilibrata partita che si sblocca solo nella seconda metà del secondo tempo con il gol del Catania.

Marsala reagisce ma non trova la rete e in pieno recupero il Catania mette a segno altre due reti.

GUARDA GLI HIGHLIGHTS: