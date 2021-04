PortalTour, a Marsala un servizio turistico per le strutture ricettive

L’Amministrazione Grillo rende noto il nuovo servizio turistico “PortalTour”, messo a disposizione delle Strutture Ricettive operanti a Marsala. “Tra i nostri obiettivi prioritaririentra la promozione delle risorse culturali e paesaggistiche della città, ed intendiamo farlo con decisione attraverso gli strumenti digitali – sottolinea l’assessore Oreste Alagna -. In tal senso, anche l’ospitalità nelle strutture alberghiere ed extralberghiere gioca un ruolo importante per un’offerta turistica di qualità nell’intero territorio. In vista della ripartenza ed per incrementare l’appeal di Marsala come mèta turistica, offriamo ora agli operatori del settore uno strumento istituzionale per promuovere i servizi offerti ai propri ospiti. In maniera analoga si procederà anche con gli altri operatori turistici del territorio. Inoltre, il nostro sito ufficiale sarà potenziato e promosso sulle principali piattaforme web al fine di incrementarne la visibilità”.

Al fine di gestire le procedure relative all’imposta di soggiorno, per le strutture ricettive era già disponibile il software gratuito “StayTour”, comprendente anche altre funzioni (check-in/check-out, registrazione ospiti, generazione file per la Prefettura…). A queste stesse strutture, con visibilità anche nel sito www.turismocomunemarsala.com, l’Amministrazione Grillo offre ora anche il “PortalTour”. Il nuovo servizio consente al gestore di personalizzare il proprio spazio, consentendo di inserire – oltre ai propri dati turistici – anche foto, link, pagine social, posizionamento nella mappa ed altre indicazioni che riterranno utili, il tutto in più lingue.

L’Assessorato al Turismo, pertanto, con un Avviso online sul sito istituzionale alla pagina http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30856, invita i titolari/gestori delle Strutture Ricettive di Marsala – già registrate o che si registreranno su “StayTour” – ad utilizzare il nuovo servizio promozionale-turistico “PortalTour”. Inviando una semplice richiesta all’indirizzo mail dedicato (casano.giuseppa@comune.marsala.tp.it) si otterranno i codici di accesso al portale. Infoline: 0923993.213-226-270.