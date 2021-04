Castelvetrano: lettorato e nuove ammissioni. La Caritas distribuisce beni di prima necessità donati dal Lions

La comunità di Castelvetrano questo week-end vivrà oggi due momenti di festa per il conferimento del Ministero del Lettorato al seminarista Daniele La Porta e l’ammissione tra i candidati all’Ordine sacro del seminarista Erasmo Barresi.

Oggi, alle ore 18, presso la parrocchia San Francesco di Paola in Castelvetrano, il vescovo monsignor Domenico Mogavero conferirà il Ministero del Lettorato a Daniele La Porta.

«Ricordo con quale gioia e commozione mi impegnai pubblicamente a portare a termine la mia preparazione umana e spirituale per divenire fedele ministro di Cristo e del suo Corpo che è la Chiesa – racconta Daniele La Porta – ho iniziato da quell’eccomi a rispondere a quell’Amore che mi ha cercato, trovato e continua ad attirarmi: Cristo Signore».

Domani (domenica), invece, alle ore 18, presso la parrocchia “Maria SS. Annunziata” di Castelvetrano, il Vescovo ammetterà tra i candidati all’Ordine sacro il seminarista Erasmo Barresi. «Sin da bambino ho potuto coltivare la mia fede tramite la catechesi, i sacramenti e la messa domenicale, spiega Barresi. Da ragazzo ho continuato a pregare, a leggere la Scrittura, a documentarmi sulla fede cristiana e sulle questioni “filosofiche” che riguardavano Dio. Dopo la Cresima, le mie esperienze in parrocchia – il servizio nella liturgia, il gruppo dei giovani, la catechesi dei ragazzi – hanno rafforzato in me il desiderio di essere uno strumento dell’amore di Dio». Per Erasmo Barresi il cammino è iniziato in parrocchia: «Ho iniziato a frequentare il gruppo vocazionale della Diocesi e mi hanno aiutato l’esempio e la vicinanza di alcuni sacerdoti. Il nostro Vescovo ha affidato la formazione dei sacerdoti al Seminario di Palermo, dove vivo da tre anni».

Le Caritas parrocchiali di Castelvetrano inoltre, hanno avviato la distribuzione dei beni di prima necessità donati dal Lions Club di Castelvetrano. Si tratta di una tonnellata circa di beni alimentari: pasta, zucchero, legumi, latte, biscotti, brioche, salsa, pomodori pelati, legumi, farina, omogeneizzati e pannolini per bambini, tonno e tanto altro per dare un po’ di ristoro alle famiglie più fragili del territorio. La consegna dei beni è avvenuta, qualche giorno addietro, alla Caritas nella parrocchia Santa Lucia a Castelvetrano. C’erano Nuccia Giglio per la Caritas di Santa Lucia, Giuseppe Ampola per quella dell’Annunziata, Giuseppe Calabrese per la Caritas presente a San Giovanni e Giuseppe Corallo per quella attiva a San Francesco di Paola. A consegnare i beni il Presidente del Lions Club di Castelvetrano, Caterina Mangiaracina, accompagnata dal segretario del Club, Giuseppe Parrinello, dal cerimoniere, Gianvito Luppino, e dal tesoriere, Francesco Ciravolo.