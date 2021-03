Viabilità rurale, l’amministrazione di Marsala presenta progetti per la sicurezza stradale

Mettere in sicurezza e rendere transitabili tratti di strade che collegano numerosi fondi agricoli del territorio comunale di Marsala.

Questo l’obiettivo che accomuna i due progetti presentati dall’Amministrazione di Marsala all’Ente Sviluppo Agricolo (ESA), per i quali è stato chiesto un finanziamento complessivo di 1 milione e 125 mila euro. “Sono progetti che interessano il settore agricolo, primaria fonte di economia per il nostro territorio– afferma il sindaco Massimo Grillo -. Ma gli investimenti rientrano anche in una programmazione più ampia di questa Amministrazione che punta alle infrastrutture per creare sviluppo e occupazione. Una priorità assoluta questa, di recente rappresentata alla vice ministra Teresa Bellanova in occasione del sua visita a Marsala”.

Redatti dai tecnici del settore Lavori Pubblici diretto dall’assessore Arturo Galfano, il primo dei due progetti riguarda la strada denominata “Dimina-Bellusa”, tra Marsala e Salemi, soggetta a smottamenti e deformazioni causate dalle acque piovane. La manutenzione straordinaria, per un investimento di 750 mila euro, servirà ad eliminare i dissesti, ripristinare i tombini, rifare la pavimentazione e ricollocare la segnaletica stradale.

Analoghi interventi anche per la strada “Ricalcata”, in prossimità di un percorso naturalistico che conduce a “Borgo Fazio”, a pochi chilometri dalle pendici della “Montagna Grande”. All’ESA si chiede un finanziamento di 375 mila euro per le opere necessarie, incluse quelle per ripristinare la scarpata e parte della carreggiata danneggiate da una frana. In più, occorrerà intervenire per migliorare il sistema di raccolta delle acque piovane, principale causa dei dissesti.