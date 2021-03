Giornata della Poesia: Nino Contiliano legge “La voce di Shen Nung” (VIDEO)

In occasione della Giornata della Poesia, che tradizionalmente ricorre il 21 marzo, il poeta marsalese Antonino Contiliano legge in esclusiva per la nostra testata un suo componimento, “La voce di Shen Nung”.

Poeta e saggista marsalese, Antonino Contiliano è stato redattore delle riviste “Impegno80” e Spiragli”, oltre che un esponente di punta dell’Antigruppo siciliano. Negli anni Ottanta ha fatto parte del Comitato organizzatore degli “Incontri fra i popoli del Mediterraneo” di Mazara del Vallo. Attualmente collabora con diverse testate e riviste nazionali e internazionali di poesia e filosofia. Tra le sue pubblicazioni più recenti: La Soglia dell’esilio (2000), Il tempo del poeta (2009) e Futuro eretico (2016). Ha curato l’edizione dei testi collettivo-sine-nomine Compagni di strada caminando (2003), Marcha Hacker/Risata cyberfreak (2005), ’Elmotell blues (2007), Noi Rebeldía 2010, We are winning wing (2012) e Noi Rebeldía 2014, L’ora zero (2014). La bibliografia critica sulla produzione poetica dell’autore marsalese comprende, tra l’altro, i due volumi di Francesca Medaglia dell’Università “La Sapienza” di Roma: Asimmetrie ibride nella critica di Antonino Contiliano e Il ritmo dei tempi in Antonino Contiliano, entrambi usciti nel 2014.