Pellegrino (FI): “Ok ai lavori di manutenzione sulla strada Santa Ninfa-Buturro-Castelvetrano

Dopo anni di totale abbandono in cui versa la strada provinciale n. 30 Santa Ninfa – Buturro – Castelvetrano e numerosi solleciti da parte degli agricoltori santaninfesi, oggi è stato raggiunto un primo importante traguardo che consentirà la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della strada.

Stefano Pellegrino con l’assessore Marco Falcone

“Desidero ringraziare – afferma l’On. Stefano Pellegrino, Presidente della Commissione Affari Istituzionali all’ARS – l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e alla mobilità On. Marco Falcone, il Vice capo di Gabinetto Vincenzo Marchingiglio e il dott. Fabrizio Pandolfo, componente dell’Ufficio di gabinetto dell’Assessore oltre al Genio Civile di Trapani nelle persone dell’ingegnere capo Salvatore Caruso e l’architetto Gaspare Giuseppe Motisi, nonché il Commissario Straordinario del Libero Consorzio di Trapani, dott. Raimondo Cerami per l’attenzione al territorio belicino e per la solerzia con la quale hanno seguito l’iter che ha portato all’inserimento dei suddetti lavori nell’accordo quadro tra la Regione Siciliana e il Libero Consorzio di Trapani”.

“Proficuo, per il raggiungimento di tale primo risultato – conclude il Parlamentare – è stato l’interesse e la fattiva collaborazione degli amministratori di Santa Ninfa, ed in particolare del Presidente del Consiglio Comunale Carlo Ferreri e dell’Assessore ai lavori pubblici Filippo Paternò, con i quali abbiamo portato all’attenzione dell’Assessore Falcone l’annosa questione dello stato di abbandono della strada provinciale S. Ninfa – Buturro –Castelvetrano, cercando e individuando le soluzioni per la realizzazione dei predetti lavori. Tale intervento renderà fruibile un’importante arteria stradale per gli agricoltori di Santa Ninfa”.