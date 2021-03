Vaccini a tappeto prima della stagione turistica nelle isole: la proposta del Pd di Trapani

Estendere alle isole Egadi e all’isola di Pantelleria la campagna di vaccinazione su tutta la popolazione residente sopra i 18 anni di età. E’ questa la richiesta che avanzano Domenico Venuti e Giuseppe La Francesca, rispettivamente segretario e responsabile Isole Minori del Partito Democratico della provincia di Trapani.

“E’ importante che tale campagna abbia inizio – dichiara Domenico Venuti – prima dell’avvio della prossima stagione turistica, così come già fatto per il personale sanitario, per le categorie a rischio e per gli over 80, per far sì che si possa affrontare con maggiore serenità l’ormai imminente stagione estiva nelle isole della provincia di Trapani”.

“Nelle nostre isole – aggiunge La Francesca– già lo scorso anno, nonostante la pandemia, si sono registrare presenze superiori a quelle degli anni passati e riteniamo che il trend sia lo stesso anche quest’anno, ecco perché un’idonea campagna di vaccinazione, con la scrupolosa osservanza delle disposizioni sanitarie e delle norme di sicurezza, garantirebbe sia ai residenti che ai turisti maggiori condizioni di sicurezza”.

A fine gennaio Federalberghi Isole Minori della Sicilia aveva scritto al presidente Musumeci e all’assessore Ruggero Razza per richiedere una vaccinazione prioritaria per gli addetti del settore turistico sulla scorta del documento congiunto sottoscritto a livello nazionale da Federalberghi e dalle altre organizzazioni datoriali aderenti a Confcommercio e Confesercenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

Nei giorni scorsi era tornati alla carica i sindaci, chiedendo di ispirarsi al modello delle isole greche e, infine, Confesercenti, a seguito di un incontro con l’assessore Zambuto, aveva preso posizione a favore della vaccinazione di massa nelle isole minori “per consentire arrivi in sicurezza e far crescere l’appeal della regione sui mercati internazionali”.