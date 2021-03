Confederazione Italiana Unione Professionisti, si costituiscono le segreterie di Trapani e Messina

Si sono costituite oggi le segreterie della Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali delle province di Trapani e Messina. A darne l’annuncio, in una nota, il segretario Giancarlo Pocorobba. “La costituzione delle due segreterie costituisce, a mio avviso, una tappa fondamentale per meglio promuovere e rappresentare gli interessi delle professioni intellettuali di questi territori. Ringrazio, pertanto, quanti hanno immediatamente accolto l’invito del sottoscritto di spendersi, in maniera totalmente gratuita, per l’attività sindacale, condividendo l’obiettivo di alimentare quella solidarietà orizzontale quale risposta all’individualismo professionale contemporaneo”, ha affermato Pocorobba.

“La sfida è senz’altro ardua e proprio per questo – nell’interesse della categoria che rappresentiamo – non possiamo permetterci improvvisazione”. Oltre a Pocorobba, le segreterie si avvarranno dell’ausilio di stimati professionisti come, su Trapani, del vice segretario Giovanni Robino e del dottor Christian Salone, e su Messina, del vice presidente Fulvio Capria e dell’avv. Antonello Garufi.