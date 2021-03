Droga a Trapani: arrestato un pusher, aveva 150 grammi di cocaina a casa

Deteneva circa 150 grammi di cocaina, il pusher arrestato lo scorso giovedì sera dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani.

L’uomo, un quarantenne già condannato per delitti inerenti gli stupefacenti, era stato monitorato dai poliziotti, che avevano notato dei movimenti sospetti nei pressi di un magazzino a lui in uso, nella zona di via Osorio.

Dopo una lunga attività di osservazione che non aveva fornito i risulta sperati, a tarda sera si verificava un evento improvviso. Infatti, il pusher, uscito momentaneamente fuori dal magazzino adibito a sua dimora, alla vista degli operatori, si è precipitato nuovamente all’interno ma, immediatamente inseguito, è stato bloccato.

All’interno del magazzino, appoggiato su di un mobile, è stato rinvenuto un involucro in cellophane contenente circa 150 grammi di cocaina che, verosimilmente, l’uomo si accingeva a tagliare.

Per il pusher sono scattate le manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio ed è finito ai domiciliari.