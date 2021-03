Trapani: detengono in casa droga di vario tipo, due arresti

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto del fenomeno della detenzione e traffico illecito di sostanza stupefacente, hanno arrestato C. G., 38enne e F. O., 37enne, entrambi trapanesi.

In particolare, i militari operanti, hanno proceduto all’arresto dei due trapanesi all’esito di una minuziosa perquisizione domiciliare, effettuata a carico dei due interessati dopo che erano stati notati sospetti movimenti di soggetti noti come assuntori di sostanza stupefacenti nei pressi dell’abitazione di uno di loro. L’attività, infatti, ha permesso di rinvenire nella loro disponibilità circa 104 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo hashish in un unico panetto, 56 grammi circa di marijuana, 7 grammi di infiorescenze di cannabis, oltre a un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Tutto lo stupefacente rinvenuto è stato posto sotto sequestro mentre entrambi gli uomini sono stati condotti presso il Comando Compagnia di Trapani, dove, al termine delle formalità di rito, sono stati dichiarati in stato di arresto poiché ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In sede di udienza di convalida, il Giudice competente ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri applicando per entrambi gli arresti domiciliari.