Sanremo, Ibrahimovic: rimane bloccato in autostrada e chiede un passaggio in moto per arrivare al festival | VIDEO

Giovedì sera l’arrivo a Sanremo per Zlatan Ibrahimovic è stato piuttosto tortuoso. Come annunciato, martedì il giocatore del Milan si era preso una pausa dal festival per seguire i suoi compagni contro l’Udinese. Nel ritornare all’Ariston Ibrahimovic si è trovato bloccato per molte ore in autostrada a causa di un incidente. Secondo quanto raccontato dal giocatore, avrebbe deciso di chiedere un passaggio ad un motociclista che l’ha portato diretto al festival, permettendogli così di partecipare all’ultima parte della trasmissione.

“C’è stato un incidente in autostrada che mi ha bloccato per tre ore in macchina” – ha spiegato Zlatan Ibrahimovic ad Amadeus – “A quel punto ho chiesto all’autista di farmi scendere, ho fermato un motociclista e gli ho chiesto di accompagnarmi a Sanremo. Per fortuna era milanista! Ho fatto 60 km in moto per salvare il mio Festival e alla fine ho scoperto che per il motociclista era la prima volta in autostrada”. Ecco il video che testimonia l’impresa: