Itaca Chiama Sanremo: i voti di Sandra Certa per la terza serata duetti

Ieri sera è andata in scena la terza serata del tanto atteso Festival di Sanremo, la kermesse della Canzone italiana per eccellenza, giunta alla sua 71° edizione in veste alquanto anomala per l’emergenza Coronavirus.

Per la nostra iniziativa “Itaca Chiama Sanremo”, abbiamo schierato 5 musicisti del territorio, uno per serata, che commenterà e darà i voti di ogni esibizione sul palco del Teatro Ariston. Ieri sera abbiamo avuto l’onore di guardare il Festival con gli occhi dell’interprete e vocal coach trapanese Sandra Certa, voce storica dei Chaomama.

“Per me che di cover ne ho cantate non saprei dirne quante, ascoltare i duetti che si sono susseguiti nel corso della terza serata sanremese è diventata un’occasione di riflessione e approfondimento. Con la premessa che stare su quel palco senza farsi travolgere dall’ emozione non è roba da tutti e che quindi qualche défaillance va comunque perdonata, vi propongo le mie personali impressioni“.

Noemi / Neffa – “Prima di andare via“

Partiti non proprio benissimo sicuramente a causa di un problema di delay in ear-monitor, hanno saputo recuperare alla grande. Buona fusione tra la voce di Noemi e il sound soul di Neffa Voto 8

Fulminacci / Valerio Lundini / Roy Paci – “Penso Positivo“

Magnifico arrangiamento. Grande supporto da parte di Roy Paci, straordinario ed estroso musicista. Attuale il rifacimento del testo da parte di Lundini Voto 9

Francesco Renga / Casadilego – “Una ragione di più”

Colosso della musica leggera italiana che difficilmente si presta ad un’interpretazione a due. Lei giovanissima dalla voce delicata e molto personale. Renga vagamente sottotono Voto 7

Extraliscio / Davide Toffolo / Peter Pichler – “Medley con Rosamunda“

Energia pura! Hanno saputo regalare minuti di spettacolo allegro e divertente. Ci fosse stato il pubblico avrebbe senz’altro ballato Voto 9

Fasma / Nesli – “La fine“

Bellissima canzone resa sublime dall’intertretazione di Tiziano Ferro. E’ uno di quei pochi casi in cui apprezzo maggiormente la cover rispetto all’originale Voto 6

Bugo / Pinguini Tattici Nucleari – “Un’avventura“

Arrangiamento che ricorda “Viva la Vida” dei Coldplay nella parte ritmica. Buono il feeling sul palco tra gli artisti. Voto 7

Michielin / Fedez – Medley “E allora felicità”

Coppia artisticamente collaudata e affiatata, hanno saputo trasmettere delicatezza e freschezza. Bello il gesto della Michielin di donare i fiori di Sanremo a Fedez. Voto 8

Irama con la voce di Francesco Guccini – “Cyrano”

Interessante l’arrangiamento. Lui è una piacevole riscoperta avendo dato un’anima al testo Voto 8

Maneskin / Agnelli – “Amandoti“

Bellissima versione potente in una delle migliori esibizioni della serata. Hanno catturato il mio cuore. Rocker si nasce Voto 10

Random / The colors – “Ragazzo fortunato“

Perplessità Voto n. c.

Willie Peyote / Bersani – “Giudizi universali“

Capolavoro in musica e parole, per nulla semplice da cantare. Ottima complicità sul palco Voto 9

Orietta Berti / Le Deva – “Io che amo solo te“

Immensa stima per l’Orietta Nazionale che tira al bersaglio e centra ogni singola nota. Le Deva costituiscono un’ottima cornice ad un brano meraviglioso Voto 10

Gio Evan / Cantanti The Voice Senior – “Gli anni“

I senior spaccano! Voto 8

Ghemon / Neri per caso – “L’essere infinito“

Un medley in omaggio alle donne reso personalissimo dallo stile e il timbro di Ghemon unitamente all’intreccio sempre preciso delle voci dei Neri per Caso. Li avrei riascoltati ancora una volta Voto 9

La rappresentante di lista / Rettore – “Splendido splendente“

Apprezzabilissimo il gesto della Rettore (…ma che gambe!) che si inserisce soltanto sul finale lasciando grande spazio alla Rappresentante, tipico di chi ha grandissima esperienza alle spalle e non teme rivalità Voto 9

Arisa / Bravi – “Quando“

Pino è Pino, reinterpretarlo è difficilissimo ma l’accoppiata funziona regalando un momento delicato e sensuale (braccia ancora intatte?) Voto 9

Madame – “Prisencolinensinanciusol“

Di questa ragazza si continuerà a parlarne, grande personalità nonostante la sua giovane età. Quasi una denuncia alla condizione del sistema istruzione odierno Voto 9

Annalisa / Poggipollini – “La musica è finita“

Annalisa è bravissima, ha una voce potente e sa anche essere poliedrica. Perchè i duetti più interessanti in così tarda serata? Voto 10

Lo Stato Sociale / Fanelli / Pannofino – “Non è per sempre“

Un momento cosi toccante avrebbe dovuto trovare spazio in un orario più consono Voto 10

Gaia / Lous and The Yakuza – “Mi sono innamorato di te“

Favolose. Un duetto pieno di spiritualità Voto 10

Colapesce-Di Martino con la voce di Franco Battiato – “Povera Patria“

Testo immortale e attualissimo, ma il brivido arriva solo al momento dell’intervento del Maestro Voto 8

Coma_cose / Radius/ Mamakass – “Il mio canto libero”

Non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace Voto 6

Max Gazzè / M.M.B. con Daniele Silvestri – “Del Mondo“

Inconfondibile lo stile di Gazzè impresso in ogni sua esibizione, armonicamente unito a quello di Silvestri in questa cover dal messaggio forte e profondo Voto 9

Malika Ayane – “Insieme a te non ci sto più”

L’eleganza e la dolcezza nella voce della Ayane sono un marchio di fabbrica, anche se in questa interpretazione l’ho sentita vagamente distante Voto 7

Ermal Meta / Napoli Mandolin Orchestra – “Caruso“

La musica viaggia da una nazione ad un’altra senza confini. Momento alto della serata che un artista profondo come lui poteva proporre egregiamente Voto 10

Aiello / Vegas Jones – “Gianna“

Sarà piaciuta al compianto Gaetano? Continuo a chiedermelo Voto n. c.