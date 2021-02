Al Pascasino di Marsala convegno Erasmus “Tra pandemia e nuove geografie politiche”

Al Pascasino di Marsala convegno Erasmus su “Tra pandemia e nuove geografie politiche”. Se ne parlerà in un incontro nazionale organizzato dal Liceo, scuola punto di riferimento da anni nei progetti Erasmus e nella didattica innovativa. Il convegno, in modalità online sulla piattaforma GoToMeeting, si terrà venerdì 26 febbraio, alle 16.

“Gestire la transizione tra pandemia e nuove geografie politiche” è il titolo dell’incontro che servirà a discutere delle novità dei prossimi progetti Erasmus. Progetti che sono fermi da un anno, nelle modalità che tutti conosciamo, a causa delle restrizioni anti-Covid, ma che sono continuati anche in Dad. Una modalità con la quale gli studenti non hanno trovato difficoltà avendo già utilizzato le piattaforme digitali. Si affronterà il tema legato alla pandemia ma anche alle nuove geografie politiche, in relazione alla Brexit, che cambia lo scenario dei progetti Erasmus.

I referenti dell’Agenzia Indire e di Etwinning illustreranno proprio il nuovo regolamento europeo sull’Erasmus riscritto per adeguarsi al momento pandemico e alle nuove geografie politiche legate alla Brexit. Novità che saranno introdotte a partire dal nuovo anno scolastico.

L’incontro inizierà con i saluti della dirigente del Liceo “Pascasino” Anna Maria Angileri, del dott. Stefano Suraniti, Direttore USR Sicilia, e del dott. Giorgio Cavadi, Dirigente tecnico USR Sicilia.

Si entrerà nel vivo con la docente Rosa Maria Giacalone, docente referente dei progetti Erasmus+ del Pascasino, e gli interventi della dott.ssa Laura Nava, Capo Unità gestionale per i settori Scuola e Educazione degli Adulti dell’Agenzia Indire Firenze, dott. Stefano Bindi, Ufficio finanziario Agenzia Indire Firenze, dott.ssa Elena Bettini, Unità Nazionale Etwinning.

Nel frattempo il Liceo marsalese è in fase pienamente operativa per la fase provinciale del Premio Scuola Digitale. Una competizione tra scuole su progetti di innovazione didattica digitale. Tante le adesioni arrivate da parte delle scuole del primo e del secondo ciclo per il Premio Scuola Digitale, la cui finale si terrà a fine aprile in modalità online.