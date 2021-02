Coronavirus: in Sicilia somministrate 234.367 dosi di vaccino

Cresce il numero dei siciliani vaccinati contro il Coronavirus. Secondo il report del ministero della Salute (aggiornato alle 20 di ieri lunedì 15 febbraio ndr) nell’Isola sono state somministrate 234.367 dosi delle 304.235 disponibili, cioè il 77%. A ricevere il farmaco finora sono stati 109.443 uomini e 124.924 donne.

Ieri è iniziata anche la somministrazione del vaccino di AstraZeneca. A riceverlo, in via prioritaria, il personale scolastico, appartenenti alle forze armate e lavoratori dei servizi essenziali. Partirà invece il 20 febbraio l’inoculazione agli anziani over 80, inclusi i nati nel 1941, che già da qualche giorno hanno la possibilità di prenotarsi con l’apposita piattaforma di Poste o tramite call center.

Complessivamente in tutta Italia le dosi somministrate sono state 3.044.535 e 1.288.023 di cittadini hanno già ricevuto il richiamo.